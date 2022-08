Affaire Paul Pogba : comment en parle-t-on en équipe de France ?

L'affaire Paul Pogba secoue le football français. Le champion du monde a porté plainte pour tentative d'extorsion de fond. Des maîtres chanteurs auraient tenté de lui extorquer 13 millions d'euros pour "assurer sa sécurité". Mais Paul Pogba aurait déjà versé 100.000 euros à d'anciennes fréquentations. L'enquête se poursuit, mais ces révélations sur un cadre des bleus pourraient avoir des répercussions en Équipe de France. La prochaine liste devrait être annoncée le 15 octobre par Didier Deschamps, mais au sein des bleus, c'est bien l'Affaire Pogba qui est sur toutes les bouches.

Des soupçons de sorcellerie

L'affaire touche un membre imminent de l'équipe de France. Paul Pogba affiche 91 sélections et un précieux titre de champion du monde. C'est également l'un des patrons du vestiaire. Didier Deschamps est évidemment attentif, notamment à ces étonnants soupçons de maraboutage. Paul Pogba a-t-il fait appel à un sorcier pour jeter un sort à son partenaire Kylian Mbappé ? Le milieu de terrain de l'équipe de France a démenti.

Sur ces curieuses accusations, l'équipe de France n'a aucune inquiétude. Sans être complices, les deux footballeurs se respectent et s'apprécient. À Clairefontaine, les deux joueurs prennent toujours leurs repas l'un à côté de l'autre et juste avant l'Euro, Pogba était venu désamorcer une polémique qui touchait Kylian Mbappé et Olivier Giroud.

Désormais, le staff des bleus espère qu'en portant plainte, le joueur de la Juventus va être libéré d'un poids et va vite retrouver son niveau de jeu. Le milieu de terrain est actuellement blessé et en phase de rééducation à Turin. Il n'est pas certain d'être appelé lors des deux prochains matchs des bleus au mois de septembre. En revanche, le numéro 6 de l'Équipe de France fera tout pour disputer la coupe du monde.