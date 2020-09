Sa sœur refuse de lui dire où a été placée leur mère atteinte d’Alzheimer

TÉMOIGNAGE

La mère de Laurence est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Après plusieurs mois sans pouvoir lui rendre visite, Laurence a trouvé l’appartement de sa mère vide. Sa sœur refusait alors de lui dire où leur mère avait été placée. Cette même sœur qui avait tourné le dos à Laurence et son frère depuis qu’elle a appris qu’elle était une enfant adultérine et qu’elle a rencontré ses demi-frères et sœurs. Au micro d’Olivier Delacroix, sur "La Libre antenne" d’Europe 1, Laurence évoque sa relation compliquée avec sa sœur.

"Ma maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis quelques années. Je n'ai pas pu lui rendre visite entre le mois d'avril et le mois de mai parce que j’ai eu un accident du travail. J'ai ensuite repris le travail, impossible d'aller chez elle. Puis, j’ai dû m’absenter pour aller garder ma petite-fille dans le Sud. Quand je suis rentrée voir ma mère, j'ai trouvé l'appartement vide. Ma mère avait disparu. Ma sœur l'a placée quelque part, sans vouloir me dire où.

Ma mère n’est pas sous curatelle. Ma sœur ne nous tient pas au courant. Quand j'ai trouvé l'appartement vide, je lui ai envoyé un texto en lui demandant ce qu’elle avait fait de maman et où je pouvais la voir. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai essayé de joindre ma nièce pour savoir où était ma mère. Elle m'a dit que je n’avais qu'à m’en être occupée et elle m'a raccroché au nez. Plus de nouvelles.

" J’ai envie de voir ma mère vivante "

J'ai su par ma fille, qui habite à 450 km d'ici, que ma mère est dans tel hôpital. J'ai appris par les réseaux sociaux que ma sœur était en train de vider la maison de ma mère. Je ne pense pas qu’elle ait le droit, surtout sans nous en avertir mon frère et moi. Je sais qu’elle risque d’avoir des problèmes, parce que ma mère est une personne vulnérable. Quand on m’a dit qu’elle était dans tel hôpital, j'ai téléphoné et on m'a confirmé qu’elle y était. Avec la Covid-19, c'est déjà très compliqué. Ma sœur nous met en plus des bâtons dans les roues.

Mes horaires de travail ne m'ont pas permis d'aller la voir. Elle est dans un hôpital qui est à 30 km de chez moi. Ma mère n’est pas morte, j’ai envie de la voir vivante. Ma sœur se croit tout permis. Elle s'affiche sur les réseaux sociaux avec ma mère couchée sur le lit d’hôpital. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa tête. J'ai pensé à lui envoyer une lettre recommandée pour lui dire que ça allait finir devant la justice, mais ça ne servirait à rien.

" Ma sœur se venge sur nous "

Ma sœur est une enfant adultérine. On a 15 ans d'écart. C’est la petite dernière. Elle l’a su très tard, quand son père biologique est décédé. Je m'entendais très bien avec son père, c’était un ami de mes parents. Quand j'ai divorcé, il m’a épaulée. Il me considère un peu comme sa fille. Quand il est mort, elle a fait la connaissance de ses demi-frères et sœurs. Depuis, il n’y a plus qu’eux qui comptent. D'ailleurs, elle se fait même appeler avec son nom à lui, alors qu’elle porte le nom de notre père.

Le jour où elle a su qu’on était que ses demi-frères et sœurs, on n’existait plus. Quand elle est née, on l'emmenait partout. On a fait comme si c'était notre sœur. Je savais que c’était ma demi-sœur, mais nous n’avons jamais fait de différence. Je savais que ma mère avait quelqu’un avant qu’elle ne tombe enceinte. Mon père n’a rien dit parce qu'il ne le savait pas. Son père biologique a su que ma sœur était sa fille en même temps que mon père. Ma mère ne lui a jamais dit.

Aujourd’hui, je vois que ma mère est gravement malade. Il paraît même qu'elle dit 'Bonjour madame' à ma sœur. Moi qui ne l’ai pas vue depuis six mois, je me demande comment elle va m'accueillir. Ma hantise, c’est de me retrouver dans la même chambre d'hôpital que ma sœur, que je n'ai pas envie de croiser. Pour moi, ce n'est plus ma sœur, c’est une étrangère. Elle nous a zappés, moi aussi je l’ai zappée. Je n’ai plus envie de la voir. Je pense qu'elle se venge sur nous, alors qu’on n’y est pour rien. Elle n'a pas su faire la part des choses."