Le temps mardi : pluvieux près de la Manche et en Bretagne, douceur dans le sud-ouest

La perturbation, arrivée la veille sur la Bretagne, stagnera tout au long de la journée de mardi sur la Bretagne et du nord des Pays de la Loire vers la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, donnant des précipitations faibles mais continues.

Un ciel voilé des frontières du Nord-Est vers le bassin parisien jusque sur la façade atlantique

A l'avant, des frontières du Nord-Est vers le bassin parisien jusque sur la façade atlantique, le ciel sera voilé. Sur le reste du pays, les brumes ou les brouillards matinaux se dissiperont. Seul bémol, des nuages bas, poussés par le vent d'est soufflant entre 60 et 70 km/h, voire 80 km/h sur les côtes varoises, balaient la Corse et la Côte d'Azur le matin puis se dirigeront l'après-midi en direction du golfe du Lion. Quelques ondées seront possibles sur l'est de la Corse en matinée. Le vent d'autan se mettra en place en fin de journée avec des pointes à 70 km/h.

Des gelées matinales à craindre sur une bonne moitié est du pays

Côté températures, des gelées matinales seront à craindre sur une bonne moitié est du pays ainsi que plus localement sur le Sud-ouest, de l'ordre de -1 à -3 degrés, voire jusqu'à -6 degrés en Champagne, et de 4 à 8 sur le quart nord-ouest. Les maximales s'échelonneront de 8 degrés des Flandres à 18 à 20 degrés vers le Pays basque mais seulement 12 à 15 autour de la Méditerranée.