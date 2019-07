Incendie dans le Gard : 250 hectares brûlés, 170 personnes évacuées

Un incendie de forêt et de broussaille, qui s'est déclaré mardi en début d'après-midi à Générac, dans le Gard, a brûlé 250 hectares et nécessité l'évacuation de 170 personnes, selon les pompiers du Gard. Le feu n'est toujours pas maîtrisé.

Les @pompiersdugard au coeur du combat pour la protection des habitations à @Generac .#FDF2019pic.twitter.com/8AaM9bOttq — SapeursPompiers Gard (@pompiersdugard) 30 juillet 2019

"Le feu s'est propagé et la surface parcourue, à 22 heures, est de 250 hectares environ mais cette situation est évolutive, le feu n'étant pas maîtrisé", écrit la préfecture dans un communiqué.

Un pompier légèrement blessé

Quelque 170 personnes ont été évacuées et les maires des deux communes gardoises touchées, Générac (15 km au sud de Nîmes) et de Saint-Gilles ont chacun mis à disposition une salle pour accueillir ces personnes, précise le texte. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les personnes évacuées mais un sapeur-pompier a été légèrement blessé.

Mardi après-midi, la centaine de pompiers mobilisés ont été rejoints par 400 autres pompiers de la zone et de la région PACA et des militaires de la sécurité civile de Brignoles. À cet effectif, il faut ajouter 100 gendarmes soit un total de 550 hommes et femmes mobilisés pour lutter contre cet incendie et porter secours à la population

Une centaine de foyers sont privés d’électricité

Aucune habitation n'a été endommagée, précise la préfecture gardoise mais une centaine de foyers sont privés d'électricité dans les deux communes.

Les cinq canadairs, deux trackers et deux dashs mobilisés mardi ont effectué quelque 160 largages mais le feu n'est pas encore maîtrisé. D'autres moyens ont été mis à contribution mardi soir, notamment quatre Groupes Incendie Feux de Forêts (GIFF) et six colonnes extra départementales de Commandement Génie Feux de Forêt (COGEFFO) soit un total de 130 véhicules.

"Le vent de nord établi, ainsi que la présence de nombreux animaux compliquent la tâche des hommes sur place", précisent les pompiers dans un communiqué. Ils demandent à la population d'éviter de se rendre sur les lieux et de redoubler de vigilance dans cette période de sécheresse où faire du feu est formellement interdit.

Dans les Bouches-du-Rhône, la plupart des massifs forestiers sont interdits de présence mercredi, notamment le parc national des Calanques en raison du risque d'incendie. Les préfectures du Var et du Vaucluse ont pris des mesures similaires pour plusieurs massifs.