Transferts : Antoine Griezmann retourne à l'Atlético de Madrid après deux ans à Barcelone

L'international français Antoine Griezmann retourne à l'Atlético de Madrid après deux saisons au FC Barcelone, qui l'a prêté avec option d'achat dans les dernières heures du marché des transferts mardi, selon L'Équipe. "L'Atlético de Madrid est parvenu à faire revenir Antoine Griezmann le dernier jour du mercato", écrit le quotidien sportif. Aucun des deux clubs n'avait officialisé cette transaction mardi à une heure de la clôture du marché, prévue à minuit.

C'est un nouveau coup de tonnerre dans le marché estival, après la signature de Lionel Messi (FC Barcelone) au Paris Saint-Germain et un autre retour spectaculaire, celui de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le meneur des Bleus, 30 ans, transféré deux ans plus tôt pour 120 millions d'euros, retourne dans le club où il a explosé et dont il a porté cinq saisons le maillot (2014-2019).

Deux déroutes européennes en deux saisons

Actuellement avec l'équipe de France pour la fenêtre internationale de septembre, Griezmann a géré son transfert depuis Clairefontaine, avant de s'envoler vers Strasbourg mardi pour y affronter la Bosnie mercredi (20h45) dans le cadre des qualifications pour le Mondial-2022 au Qatar.

Le champion du monde n'a que rarement montré avec les "Blaugrana" le niveau qu'il avait affiché avec les "Colchoneros". Dans l'ombre de Lionel Messi, il n'a jamais trouvé sa place, et n'a offert que de brefs aperçus de son talent. Il a aussi vécu deux déroutes en Ligue des champions, 8-2 en quart de finale contre le Bayern Munich à l'été 2020 puis 4-1 contre le Paris Saint-Germain au Camp Nou en 8e de finale cette année. En deux saisons au Barça, Griezmann n'a gagné qu'une Coupe du Roi (2021).

Après Suarez et Messi, Barcelone perd une troisième superstar

Après Luis Suarez, parti l'été dernier pour rejoindre lui aussi l'Atlético, après Lionel Messi, parti libre au PSG il y a trois semaines, le FC Barcelone, lourdement endetté, a perdu en l'espace d'un an une troisième superstar.

Il s'agit de la plus grosse opération de ce bouillant dernier jour du marché des transferts estival pour les Catalans, qui ont tout fait pour dégraisser leur effectif et libérer de la masse salariale.