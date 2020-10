Rugby : contre l’Irlande, la France peut remporter le Tournoi des Six Nations

Après leur très belle victoire la semaine dernière face au Pays de Galles en match de préparation (36-21), les Bleus doivent confirmer face à l’Irlande (21 heures). Quand ils fouleront la pelouse du Stade de France dans le silence du huis clos, ils n’auront qu’un objectif : s’imposer et avec un score large.

Un duel à distance avec les Anglais

Car une simple victoire ne suffira pas à remporter le Tournoi des Six Nations, débuté en février dernier puis mis sur pause à cause de la pandémie de coronavirus. Pour remporter leur premier Tournoi depuis 2010, les Tricolores vont devoir faire au moins aussi bien que les Anglais qui rencontrent eux l’Italie (17h45).

"Le message aux joueurs est simple : nous avons autant de chance de gagner le Tournoi que l’Irlande et l’Angleterre", a estimé le manager du XV de France Raphaël Ibanez. Sur le papier, c’est vrai, mais le XV de la Rose devrait largement s’imposer contre l’Italie, équipe toujours en difficulté dans le Tournoi, ce est loin d'être le cas des Irlandais.

Une "finale" dix ans après la dernière victoire dans le Tournoi

Malgré tout, les Bleus s’offrent une finale contre l’Irlande, dix ans après la dernière victoire française dans le Tournoi. "Forcément, on y pense tous dans un coin de notre tête. Mais on garde notre enthousiasme, notre joie de vivre et on se prend pas la tête plus que ça", confie l’arrière Thomas Ramos. Les Bleus le savent : ils ne doivent pas s’enflammer après leur belle victoire contre les Gallois, au risque de "vite redescendre de 15 étages", selon les mots de l’ouvreur Romain Ntamack.