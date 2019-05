Roland-Garros : Lucas Pouille éliminé dès le 2ème tour par le Slovaque Martin Klizan

Que de regrets pour Lucas Pouille. Le Français (26ème mondial) a été éliminé dès le deuxième tour de Roland-Garros par le Slovaque Martin Klizan (55ème), après une rencontre marathon de plus de 4 heures étalée sur deux jours et cinq sets (6-7[4], 6-2, 3-6, 6-3, 7-9). Le Nordiste, qui avait d'abord retourné une situation très compliquée, a servi pour le match dans la dernière manche, avant de se faire breaker puis de craquer. Avec cette sortie de route prématurée, Lucas Pouille confirme ses immenses difficultés depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie, en début d'année. Un temps qui semble, désormais, bien lointain...

Pouille a servi pour le match

Avant de reprendre la partie, interrompue jeudi soir par la nuit, Lucas Pouille était au pied du mur. Mené deux sets à un et 3 jeux à 1 dans le quatrième, il lui fallait immédiatement recoller au score. Ce fut chose faite d'entrée, avec un break pour revenir à 3-3, puis un autre pour prendre l'avantage et recoller à deux manches partout. Revigoré et nettement plus précis que la veille, le protégé d'Amélie Mauresmo a continué sur sa lancée pour ravir le service de Klizan à 3-3.

Mais alors qu'il servait pour le gain du match à 5-3, Pouille s'est écroulé. Le Slovaque a d'abord débreaké, avant de ne plus lâcher. Comme un symbole, un coup droit légèrement trop décroisé de Pouille a offert une victoire à l'arrachée à Klizan, qui affrontera le Russe Karen Khachanov (11ème) samedi pour une place en huitièmes de finale.