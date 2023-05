Roland-Garros : Luca Van Assche, 19 ans, le nouvel espoir du tennis français

Le deuxième tour de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, débute ce mercredi. Sur le court Philippe Chatrier, on retrouvera le numéro un mondial Carlos Alcaraz, ainsi que le Serbe Novak Djokovic. Six Français fouleront aussi la terre battue de la Porte d’Auteuil. Parmi eux, la jeune révélation Arthur Van Assche, opposé sur le court 14 à l’Espagnol Davidovich Fokina, tombeur d’Arthur Fils au tour précédent. Luca Van Assche a montré lundi, en battant en trois sets l’Italien Marco Cecchinato, qu’il avait déjà les épaules pour voir plus loin.

Luca Van Assche, l'assurance des grands

À 19 ans, Luca Van Assche a déjà l’assurance des meilleurs. Sérieux, posé, déterminé, le 82e mondial est conscient de son fort potentiel et ne se ferme aucune porte pour l’avenir. "Je ne mets pas de limite. J'ai eu beaucoup d'expériences avant de venir ici, j'ai joué contre plein de super bons joueurs, dont le numéro un mondial. Forcément, ça donne beaucoup de confiance et ça permet de construire son jeu et de rentrer sur les matches sans avoir peur des autres", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Roger Federer, son idole

L'Espagnol Alejandro Davidovic Fokina, son prochain adversaire, est prévenu. Luca Van Assche, belge de naissance mais Français d’adoption, ne manque ni d’ambition, ni de maîtrise. Comme son idole en son temps, un certain Roger Federer. Mais au jeu des comparaisons, le consultant d'Europe 1, Cédric Pioline, préfère se tourner vers d’autres modèles. "Mats Wilander, Lleyton Glynn Hewitt, dans la manière dont ils jouent, dans cette manière de couvrir le terrain et surtout de donner très peu de point", compare-t-il.

Des qualités qui ont permis à l’ancien pensionnaire du TC 16, vainqueur de Roland-Garros chez les Juniors en 2021, de passer de la 400e place mondiale, au Top 100 en moins d'un an.