Lionel Messi remporte un septième Ballon d'Or

L'Argentin Lionel Messi (Paris Saint-Germain) a remporté un septième Ballon d'Or France Football en devançant au scrutin le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich) et l'Italo-Brésilien Jorginho (Chelsea), lundi au Châtelet à Paris. La victoire en Copa America cet été, son premier trophée en 16 ans sous le maillot argentin, a très certainement fait pencher la balance en faveur de l'ancien barcelonais pour devancer Lewandowski.

"Je suis là à Paris, très heureux"

"C'est incroyable d'être à nouveau ici", a commenté Messi. "Il y a deux ans [lors de son sixième sacre, NDLR], j'ai cru que c'étaient mes dernières années et aujourd'hui me revoilà devant vous. On a commencé à me demander quand j'allais prendre ma retraite, et aujourd'hui je suis là à Paris, très heureux. J'ai très envie de continuer à me battre et à atteindre de nouveaux objectifs, de nouveaux buts. Je ne sais pas combien d'années j'ai devant moi mais j'espère qu'il y en aura beaucoup parce que je m'amuse énormément cette année."

"Lewandowski, tu mérites de l'avoir chez toi"

Et de continuer : "J'ai pu atteindre mon rêve (avec l'Argentine) après m'être battu pendant des années et avoir trébuché fréquemment, j'y suis enfin arrivé. Je pense que j'ai obtenu ce trophée grâce à ce que nous avons réussi à faire à la Copa America, je le dédie à mes équipiers. Sur Lewandowski, je voulais dire à Robert que c'est un honneur de me battre à tes côtés, tu l'as mérité l'an passé [trophée annulé en raison de la pandémie, NDLR]. J'espère que France Football va te le donner parce que tu mérites de l'avoir chez toi."