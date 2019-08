Le pilote automobile français de Formule 2 Anthoine Hubert tué dans un accident

Le pilote automobile français Anthoine Hubert, 22 ans, a été tué samedi à Spa, en Belgique, dans un accident lors d'une course de Formule 2 disputée en marge du Grand Prix de F1, a-t-on appris auprès des organisateurs de la course.

Impliqué au début du 2ème tour de la course dans un carambolage à grande vitesse avec l'Américain Juan Manuel Correa et le Japonais Marino Sato, Hubert est mort des suites de ses blessures alors que Correa a été emmené à l'hôpital victime de fractures aux jambes. Sato est lui indemne. L'accident a eu lieu sur l'une des parties les plus rapides du circuit belge, le Raidillon de l'Eau Rouge, où la piste remonte brusquement après une descente.

Champion de France en F4 en 2013

La F2 est le dernier échelon des formules de promotion en sport automobile avant la F1 et Hubert occupait avant les courses de Spa la 8ème place au championnat après 16 épreuves. Il avait notamment remporté cette année deux courses, l'une à Monaco en mai et l'autre au Castellet (France) en juin, toutes deux disputées en marge de GP de F1.

Né à Lyon le 22 septembre 1996, Anthoine Hubert avait notamment été champion de France en F4 en 2013 et ensuite de GP3 Series l'an dernier. Il était également pilote de développement pour Renault au sein de la "Renault Sport Academy". Il courait en F2 pour l'écurie britannique BWT Arden.