Football : le PSG fait sa rentrée des classes face à Nantes pour le Trophée des champions

Retour aux affaires pour le PSG. Les hommes de Christophe Galtier affrontent Nantes ce dimanche à Tel-Aviv dans le cadre du Trophée des champions et voudront sûrement laver l'affront de la saison dernière où ce titre leur avait échappé. Face à Lille, dans ce même Bloomfield Stadium, le PSG s'était incliné 1-0.

Le nouveau coach parisien n'y est donc pas allé par quatre chemins. Face aux Canaris ce ne sera plus l'heure des tests, il faudra gagner : "Évidemment que tout le monde est focus sur cette fameuse Ligue des Champions. Mais la première des choses, c'est de mettre tout en œuvre pour faire en sorte de gagner les trois trophées. Demain, c'est le premier qui est en jeu et le plus important, évidemment, ça sera de gagner".

D'autant que Christophe Galtier ne garde pas de très bons souvenirs du FC Nantes. En mai dernier, alors coach de l'OGC Nice, il perdait la finale de la Coupe de France face à ces mêmes Canaris. Désormais sur le banc du PSG, il compte bien réussir ses débuts. "Ce serait intéressant pour tout le monde et même moi sur un plan personnel de démarrer par une victoire et de remporter ce trophée. Vous dire que je subis une pression, non. Elle existe, elle est permanente mais je suis très heureux d'entraîner ce groupe là et fier de voir les joueurs qui le composent".

Kylian Mbappé absent

Le PSG sort d'une grosse semaine de préparation au Japon et les matches amicaux ont permis de voir quelques séquences alléchantes dans le jeu. Ce qui fait dire au capitaine Marquinhos que son équipe est presque prête. "Je pense que tout est presque en place. Il ne reste pas grand chose à travailler. Je pense que l'équipe sait tout ce que l'on doit faire demain. Il reste juste quelques petits détails à régler".

Le défenseur brésilien a également glissé quelques compliments à l'adresse de son nouvel entraîneur. "Il nous a montrés cet aspect humain et un schéma de jeu différent de ce qu'on avait avant. Ça va beaucoup nous apporter". Paris devra tout de même affronter Nantes sans Kylian Mbappé, suspendu, resté aux soins en France.