Football : graves incidents en marge de la finale de la Ligue Europa opposant Séville à l'AS Rome

Trois personnes ont été blessées et sept autres arrêtées lors de heurts entre supporters avant la finale mercredi à Budapest de la Ligue Europa de l'UEFA, qui oppose l'AS Rome au Séville FC. "Plusieurs personnes se sont battues" en début d'après-midi dans les rues de la capitale hongroise accueillant la compétition, a indiqué la police dans un communiqué.

Poursuites pour "hooliganisme"

"Un Espagnol et un Suédois ont été conduits à l'hôpital pour des soins supplémentaires", ont précisé les forces de l'ordre, indiquant que des "poursuites ont été engagées pour hooliganisme" et que "sept Polonais ont été arrêtés". Les deux clubs attendent dans la soirée chacun 15.000 supporters en tribune à la Puskas Arena, un stade d'une capacité de 68.000 places. Six fois vainqueur de la Ligue Europa depuis 2006, le Séville FC tente la passe de sept face à l'AS Rome, de nouveau sur le devant de la scène lors d'une finale de Coupe d'Europe.