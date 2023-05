EN DIRECT - Roland-Garros 2023 : suivez la troisième journée du tournoi

La numéro 1 mondiale et championne sortante Iga Swiatek lance sa campagne 2023 mardi à Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, sur le court central réservé en soirée à Gaël Monfils. Swiatek va affronter l'Espagnole Cristina Bucsa (70e) pour son entrée en lice dans l'après-midi. Avant elle, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, outsider inattendu depuis qu'il s'est découvert un goût pour la terre battue en remportant à Rome son tout premier titre sur ocre, débute face au Brésilien issu des qualifications Thiago Seyboth Wild.

12 Français sur les courts ce mardi

Le finaliste sortant, le numéro 4 mondial Casper Ruud, ouvre lui la troisième journée de la quinzaine parisienne sur le court Suzanne-Lenglen, contre le Suédois issu des qualifications Elias Ymer. Suit la finaliste sortante, la numéro 6 mondiale Coco Gauff, opposée à l'Espagnole Rebeka Masarova (71e).

12 joueuses et joueurs français vont disputer leur premier tour mardi, notamment Gaël Monfils, de retour depuis peu sur le circuit après sept mois d'absence: lui ont été réservés les honneurs de la session de soirée pour affronter le redoutable argentin Sebastian Baez (42e). Fiona Ferro (contre Peterson), Hugo Gaston (contre Molcan) et Clara Burel (contre Sorribes) vont se succéder sur le court numéro 14 à partir de 11 heures. Duel 100% français entre Richard Gasquet et Arthur Rinderknech en fin de programme sur le court Suzanne-Lenglen.