Coupe du monde de rugby : les Bleus joueront dans un maillot 100% «made in France»

J-100 avant l'ouverture de la Coupe du monde de rugby en France. La compétition essaie aussi de transformer l'essai côté environnement avec des médailles fabriquées à partir de téléphones portables recyclés. Et sur le terrain, les Bleus porteront aussi un maillot 100 % "made in France". Ils sont fabriqués par le Coq Sportif, l'équipementier du XV tricolore. Europe 1 a poussé la porte de l'usine basée à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube.

"Il faut de la qualité"

"Approche-toi, que je regarde s'il n'y a pas de décalage. Non, c'est bien." Lunettes sur le nez et mètre ruban en main, Sebastiana inspecte les coutures. Au total, 1.300 maillots sont produits dans l'usine du Coq Sportif. "Il y a plusieurs étapes : les épaules, les ourlets... C'est minutieux. Il faut de la qualité, quand les joueurs de rugby s'attrapent, il ne faut pas que ça craque."

De la bobine de fil jusqu'à la teinture bleue, tout est 100% français, explique Dorine, responsable design. "Les deux matières principales viennent d'Ardèche. Le print, qui est fait dessus, est aussi fait en France et la confection est entièrement faite à Romilly."

"Grande fierté"

Pour confectionner un maillot, il faut environ cinq heures. Alors l'usine a doublé son nombre de couturières. Un critère important pour Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby. "La délocalisation industrielle et la relocalisation industrielle est une vraie question. Le fait de porter ce maillot 'made in France' et de participer à cet effort national est une grande fierté", détaille Serge Simon.

Un sentiment partagé par les couturières. "On a de la fierté qu'ils portent le maillot de rugby qu'on a confectionné avec amour", sourit Sebastiana. Le XV de France portera ce nouveau maillot pour la première fois pendant la Coupe du monde de rugby lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre prochain.