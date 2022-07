Vacances : prévenir le danger des baïnes sur la côte Atlantique

Chaque année, le risque est omniprésent. Dans le sud-ouest, les baïnes frappent chaque année et provoquent des noyades. Ce phénomène se forme au gré du vent, des courants et des vagues et il est nécessaire d'être bien informé quand on se jette à l'eau.

Il est nécessaire de se baigner dans les zones surveillées. Pour protéger les baigneurs, une mission de sensibilisation intitulée "Info Baïnes" a été lancée. "Notre métier est de faire de la sensibilisation, mais de la faire de manière plus engagée. Il s'agit d'un pack de sensibilisation, d'explications", confie Gaëlle Richard. "Sur SudOuest.fr, il y a tout un dossier avec des infographies, des articles, les vidéos de TV7 et de TV Pays. Une chanson avec un clip qui fait prendre conscience des dangers et de la nécessité à ne pas lutter contre les courants."

Une campagne de financement participatif

Et ce n'est pas tout : une campagne de financement participatif va s'ouvrir "pour aider les clubs de sauvetage côtier à acquérir du matériel et à améliorer les conditions de formation des jeunes sauveteurs", ainsi qu'une distribution d'affiches et des flyers "tout le long du littoral, tout l'été jusqu'à fin août".

"Pour votre sécurité, soyez au courant", peut-on lire sur ces 70.000 affiches.