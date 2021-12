Nouvel An : comment les Français vont-ils fêter le réveillon ?

L'année 2021 se finira comme elle a commencé : avec le Covid. Alors que la France a battu un record contaminations mercredi, avec plus de 200.000 cas enregistrés , beaucoup de Français ont décidé de voir les choses en beaucoup moins grand pour leur réveillon.

Un réveillon en petit comité

C'est le cas de Gabrielle, qui a changé son programme. Sa grande tablée initialement organisée se réduit donc à quatre copains. "C'est plus rassurant que d'être avec des gens qu'on ne connaît pas et à qui on ne peut pas forcément faire confiance", confie-t-elle sur Europe 1.

Chez elle, le test sera obligatoire, donc, et beaucoup de précautions seront prises. "Je vais espacer les convives entre eux à table", explique-t-elle. "Je vais effectivement aérer la pièce en continu pendant tout le dîner. On évitera d'avoir aussi un apéro où tout le monde peut piocher dans le même bol".

"On se rattrapera l'année prochaine"

Pas de grosse fête chez Gabrielle cette année donc, mais la jeune femme y croit, elle se "rattrapera l'année prochaine". "Même si c'est ce qu'on disait déjà l'année dernière malheureusement", regrette-t-elle. Mathilde et Alexis, eux, ont décliné la fête chez leurs amis, prévue jusqu'au bout de la nuit "L'explosion des chiffres et des nouveaux variants nous freine", reconnaissent-ils au micro d'Europe 1.

En amoureux

"On ne voit pas forcément l'utilité de ressortir et de côtoyer plein de copains avant la rentrée. Ca va être un petit dîner tous les deux", explique Mathilde. Le même programme que chaque année, sauf qu'ils seront deux au lieu de vingt.

Et finalement, c'est peut-être la bonne excuse pour accueillir 2022 en amoureux, mais pas en chaussons non plus. Les tourtereaux se feront beaux et sortiront les micros de leur karaoké.