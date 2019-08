L'absinthe de Pontarlier devient indication géographique

L'absinthe de Pontarlier a obtenu le label d'indication géographique pour les boissons spiritueuses, récompensant un savoir-faire deux fois centenaire pour cet alcool de l'est de la France, a annoncé lundi la Commission européenne.

L'absinthe a été interdite entre 1921 et 1988

La nouvelle appellation va rejoindre les 238 indications géographiques de boissons spiritueuses déjà enregistrées au niveau de l'Union européenne. La Commission souligne que de nombreux textes évoquent "l'élixir d'absinthe dans la région de Pontarlier" dès le 18ème siècle.

Entre 1921 et 1988, la France a interdit les boissons anisées contenant de l'absinthe. La fin de l'interdiction a été synonyme de renaissance de la production de la plante et de la boisson dans la région de Pontarlier. L'indication géographique définit l'absinthe de Pontarlier comme "un spiritueux limpide de couleur jaune pâle tirant sur le vert" dont le degré d'alcool lors de la mise sur le marché "est supérieur ou égal à 45%" et la production est limitée à un certain nombre de communes du département du Doubs, limitrophe de la Suisse.