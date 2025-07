Face aux fortes chaleurs, les vacanciers se ruent vers des destinations plus fraîches

Alors que la canicule s’est installée en France et en Europe, les habitudes des vacanciers évoluent. Selon un sondage Ifop, un Français sur deux envisage de modifier ses plans à cause du changement climatique. Résultat : les réservations explosent en Bretagne, Normandie ou montagne.

L'été s'annonce chaud et les vagues de fortes chaleurs poussent les vacanciers à chercher le frais. Selon un sondage Ifop, la moitié des Français déclarent penser à changer leurs habitudes en raison des conséquences du changement climatique.

Si l'Espagne, la Grèce ou la Côte d'Azur restent plébiscités par les touristes, davantage de Français se tournent vers des destinations où les températures sont plus clémentes.

Des réservations de dernière minute

Finistère, Côtes d'Armor, Manche, Calvados... La ruée vers le frais est une réalité sur la plateforme Abritel avec même un pic à + 70 % pour le Puy-de-Dôme. Même constat sur le site PAP Vacances.

"Sur les trois et quatre dernières semaines, en premier lieu il y a la Bretagne avec + 60% par rapport à la même période l'année dernière. On a la Normandie qui fait + 58 %. Vendée, Charentes + 37% et aussi, la montagne qui est à + 23 %", énumère Corinne Jolly, présidente de "Particulier à Particulier".

"Donc on voit que ce sont des destinations plébiscitées vraiment depuis que l'été s'annonce très chaud", complète-t-elle. PAP qui constate cette année beaucoup de réservations en dernière minute, ce qui tombe bien puisque sur ces destinations, les prix restent abordables.

Dublin ou Stockholm en forte hausse cet été

Airbnb a constaté une nette hausse des recherches pour des destinations rurales notamment en Ardèche, dans la Drôme, et en Auvergne. Mais aussi en montagne comme en Savoie, dans le Massif central et les Pyrénées, avec une croissance de +20%.

Hors de France, l'Espagne, l'Italie ou la Grèce restent les destinations phares, mais des villes comme Dublin ou Stockholm sont en forte hausse cet été. Enfin, les Français qui recherchent un hôtel prennent leur précaution. Sur le sites Hotels.com, l'usage du filtre "piscine" a augmenté de 40 % et c'est même + 130 % pour l'option "air conditionné".