«Un mauvais réflexe» : Vinci Autoroutes veut dissuader les fumeurs de jeter leurs mégots sur les routes de France

Alors que les risques d'incendie sont encore importants en France, notamment à cause de la sécheresse et de la canicule, Vinci Autoroutes mène une opération contre les mégots de cigarettes, trop souvent jetés par les fumeurs sur les routes de France. Pour cela, l'entreprise distribue des cendriers de poche sur les aires d'autoroute.

La prudence avant tout. Ce samedi, vous êtes nombreux sur les routes de France en ce grand week-end des départs et retours de vacances. Face à cela, soyez prudent et adoptez les bons gestes. Principalement au niveau des cigarettes où il est fortement conseillé de ne pas jeter le mégot par la fenêtre de son véhicule. Notamment parce que le risque d’incendie est particulièrement important en cette période de canicule.

Ce qui a déjà été le cas ces derniers jours avec les feux de Martigues, de l’Esterel dans le Var, en Ardèche ou même en Bretagne. Face à cela, Vinci Autoroutes sensibilise les conducteurs. Durant l'opération #StopMégots, 25.000 cendriers de poche seront offerts sur 10 aires de services situées sur l’ensemble du réseau Vinci Autoroutes.

"On va retrouver 100 mégots par kilomètre"

"On va retrouver 100 mégots par kilomètre. 10.000 mégots sur 100 kilomètres d'autoroute par jour", dénonce Bertrand Wipf-Scheibel, directeur de la communication du réseau Vinci Autoroutes dans le sud de la France. Des chiffres glaçants qui montrent l'incivisme quotidien de certains automobilistes.

"18% des fumeurs ont encore l'habitude de jeter leur mégot par la fenêtre de leur voiture sur le trajet. Cela fait un sur cinq. C'est un mauvais réflexe. Et dans cette période où toute la végétation est sèche, c'est un geste qui peut entraîner des conséquences dramatiques", s'inquiète-t-il. Et un mégot suffit à enflammer des dizaines et des dizaines d'hectares.

"C'est complètement débile"

Ces fumeurs rencontrés au bord de l'autoroute A8 semblent en être parfaitement conscients. "C'est complètement débile, c'est irresponsable, on n'est pas là pour cramer la région, surtout qu'on y habite", s'indigne un habitant du coin. Pour ce retraité, "c'est une question d'éducation".

Et pour cette vacancière, "hors de question de mettre mon mégot par terre", "il y a des petits cendriers de plage qui servent". Un geste adopté par cet automobiliste alsacien. "J'ai mon cendrier portatif au milieu de la voiture, je ne jette pas de mégots dehors. Après, il y en a toujours qui jettent, mais on ne les voit pas. Ils se cachent lorsqu'ils jettent dehors, ils sont un petit peu inconscients", estime-t-il.

Et il y a encore du travail de pédagogie. 34% de ces automobilistes irresponsables considèrent que ce geste n'a jamais de conséquences graves.