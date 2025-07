Risques de noyade : comment les surveillants de baignade sont-ils formés pour s'occuper des enfants ?

Après la mort d'une fillette de 11 ans dans le Maine-et-Loire, ce mercredi, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa noyade. L'enfant, qui ne savait pas nager, participait à une sortie en centre de loisirs. Les animateurs de ces centres doivent pourtant passer une certification et respecter des règles très strictes.

Les vacances riment avec baignade, mais aussi prudence. Car les noyades sont en hausse de 58% sur un an. L’agence Santé publique France a ainsi recensé 109 morts du 1er juin au 2 juillet. Ce mercredi, c'est une fillette de 11 ans qui est décédée dans le Maine-et-Loire après avoir échappé à la surveillance des maîtres-nageurs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans les colonies de vacances et autres centres de loisirs, en plus du Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs (Bafa), les animateurs doivent passer une formation supplémentaire de huit jours pour obtenir la certification "surveillance de baignade". Et les règles pour aller à l'eau avec les mineurs sont très strictes.

La sécurité, priorité "numéro un"

"Pour des enfants de moins de 6 ans, il faut un animateur pour cinq enfants, sachant qu'il ne peut pas y en avoir plus de 20. Pour ceux de plus de 6 ans, la réglementation est fixée à un encadrant pour huit, sans pouvoir dépasser les 40 enfants dans l'eau", détaille Sylvie Crespin, animatrice dans une fédération qui délivre la certification.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Si le risque zéro n'existe pas, l'aspect sécuritaire reste une priorité durant ces huit jours de formation. "La sécurité, c'est la priorité numéro une. À partir du moment où un stagiaire n'est pas du tout sécuritaire pour les enfants, on ne va clairement pas approuver son appréciation, ce n'est pas possible", assure Sylvie Crespin.

Avant d'accéder à cette certification de surveillance de baignade, tous les candidats doivent passer des tests physiques, mais aussi recevoir une formation aux premiers secours.