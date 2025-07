Que sont les «Labubu», ces figurines qui font un carton sur les réseaux sociaux et que les jeunes s’arrachent ?

Popularisées par des influenceurs sur Instagram et TikTok, ces figurines au look monstrueux s'arrachent partout dans le monde, au point de générer parfois des heures d'attente devant les magasins qui les vendent. Mais pourquoi sont-elles aussi populaires ? Explications.

C'est une tendance que personne n'avait vu venir. Incitée par Instagram et TikTok, la génération Z s'arrache les "Labubu", figurines de lapins avec des crocs à collectionner. Arborés fièrement en porte-clés ou accrochés à un sac à main, ces figurines génèrent des heures d'attente devant les magasins Pop Mart et se revendent parfois à prix d'or. Mais d'où viennent-elles ? On fait le point.

Le succès des boîtes mystères

Labubu est un personnage sorti de l'imagination de l'artiste hongkongais Kasing Lung en 2015. C'est une peluche de lapin, décrite comme à la fois mignonne et monstrueuse, puisqu'elle possède de petits crocs et un regard malicieux. Il apparaît dans une série animée appelée "The Monsters" où il arbore plusieurs couleurs. Tout change lorsque l'artiste s'associe à l'enseigne chinoise Pop Mart, une entreprise qui crée et vend des licences de figurines à collectionner, pour créer la licence Labubu.

Vert, bleu, marron, rockstar, jardinier ou super-héros... Différents Labubu, aux différents attribus, voient le jour dans plusieurs collections limitées. Certaines d'ailleurs ne sont disponibles que dans certaines régions du monde. Le secret du succès ? Ils ne sont accessibles que grâce à des "blind boxes", soit des boîtes mystères. Résultat : les jeunes acheteurs ne savent pas quel Labubu ils vont avoir en ouvrant leur boîte.

Attention aux contrefaçons

Ce goût du mystère, associer au désir de les collectionner, a très vite créer un engouement. D'autant plus que certains Labubu sont rares et peuvent se revendre très cher. Et Pop Mart en profite : chaque mois, de nouvelles collections limitées avec de nouveaux modèles débarquent. Une boîte mystère contenant un Labubu d'une collection classique coûte entre 15 et 25 euros. Les collections saisonnières peuvent aller jusqu'à 35 euros par boîte.

Revendus, les modèles rares peuvent dépasser les 100 euros. L'engouement est tel que des contrefaçons ont commencé à voir le jour. À noter que seul Pop Mart peut vendre les vraies collections de Labubu. Pour lutter contre la contrefaçon, l'enseigne a mis en place un système d'authentification : un QR code unique est présent sur chaque boîte et depuis 2024, un hologramme spécifique orne également l’emballage.

Les vrais Labubu arborent aussi une étiquette d’identification avec un numéro de série unique, permettant de retracer leur origine. Plus qu'un jouet ou un porte-clé, le Labubu est devenu objet de collection.