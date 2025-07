Crise sanitaire, vieillissement de la population... Les raisons de la montée de l'absentéisme au travail

Selon le baromètre du cabinet de conseil Mercer, publié ce mardi matin, le taux d'absentéisme a atteint un niveau inédit de 5,8% en 2024 contre 5,3% en 2023. Du jamais-vu en France. Mais alors, comment expliquer un tel phénomène ? Selon plusieurs experts, la crise sanitaire et le vieillissement de la population active joueraient un rôle.

Les arrêts de travail en forte hausse. C'est ce que révèle le dernier baromètre du cabinet de conseil Mercer. Le taux d'absentéisme au travail a atteint 5,8% en 2024 dans le secteur privé, du jamais-vu en France. Et les causes sont multiples, ce qui complique la réponse à donner.

"Le Covid a probablement accéléré le phénomène"

En 5 ans, le taux d'absentéisme est passé de 4,6% à 5,8%. Première explication, la crise sanitaire a modifié le rapport des Français au travail. Et le monde du travail n'a pas évolué, souligne Laurent Cappelletti, économiste et professeur au CNAM. "Le Covid a probablement accéléré le phénomène, les gens ayant pris conscience de l'importance d'avoir un boulot satisfaisant. Ce sont les dirigeants qui n'adaptent pas l'organisation du travail au changement de mentalité des travailleurs français", explique-t-il.

La crise sanitaire a aussi fait émerger le sujet de la santé mentale, à l'origine de nombreux arrêts, notamment chez les plus jeunes. "C'est la cause qui est vraiment numéro une aujourd'hui et qui doit être sur la pile de tous les DRH de France. Et ça, pour le coup, c'est un sujet dont on parle beaucoup moins en entreprise et sur lequel il faut absolument déstigmatiser la parole pour espérer avancer", insiste Camille Mosse, directrice métier, santé et prévoyance chez Mercer France.

Mais l'absentéisme s'explique aussi par le vieillissement de la population active. Le taux d'absentéisme atteint 7,4% chez les plus de 55 ans.