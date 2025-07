«On a peur de dépenser» : à la Grande Braderie de Bordeaux, les annonces de François Bayrou refroidissent les consommateurs

Depuis les annonces faites par François Bayrou, les consommateurs préfèrent se montrer prudents sur les dépenses, avec la crainte d'une nouvelle hausse d'impôts. Face à cette incertitude sur des mesures qui seront mises en place à la rentrée, les acheteurs de la grande braderie estivale de Bordeaux rechignent à se faire plaisir.

Alors que les soldes d'été vont bientôt se terminer, les prix cassés et grosses promotions règnent en maître sur la Grande Braderie estivale de Bordeaux (Gironde). Mais la crainte de passer à la caisse est sur toutes les lèvres. "Je réduis un peu les soldes, on attend de voir parce qu'on a peur de dépenser. Après, ça va être les impôts", témoigne une consommatrice de la braderie.

"Le consommateur ne comprend plus rien"

Devant les étals et les vitrines, les mots de François Bayrou sont dans un coin de la tête : "C'est sûr, j'ai beaucoup moins dépensé avec ce que notre Premier ministre a annoncé. Cela n'augure pas quelque chose de bon. J'aurais aimé dépenser plus, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, il faut prévoir un peu", pouvait-on entendre à la Grande Braderie.

Élu à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et président de la Commission commerce Bordeaux-Gironde, Bruno Tripon s'inquiète des perspectives économiques de la seconde partie d'année 2025.

"Les entreprises ne font pas d'investissement parce qu'elles n'ont aucune vision à long terme. Et le consommateur ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, donc il ne consomme pas, il épargne actuellement. Même pendant les soldes, on a des politiques qui ne font pas leur job. Ils annoncent 40 milliards d'euros d'économies qui vont se concrétiser par une augmentation d'impôts. Donc aujourd'hui, le consommateur ne comprend plus rien", fustige-t-il.

Les commerçants du centre-ville de Bordeaux rappellent que leur secteur est déjà fragilisé par la concurrence en ligne et qu'ils représentent plus de 50.000 emplois directs.