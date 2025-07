Départs en vacances : Bison futé voit rouge sur les routes pour vendredi et samedi

Pour ce troisième week-end de juillet, les routes seront particulièrement chargées ce vendredi et samedi. "La circulation sera très dense sur la plupart des grands itinéraires en direction des régions côtières, en particulier celles du Sud-Est du pays", prévoit Bison futé.

De nouveau des routes chargées. Après un week-end prolongé grâce au lundi 14 juillet, les automobilistes vont à nouveau se croiser sur les routes, dans le sens des départs comme des retours. Conséquence : Bison futé prévoit des embouteillages et classe les journées de vendredi et de samedi en rouge dans son dernier bulletin.

Une circulation très dense en direction de la côte atlantique

"La circulation sera très dense sur la plupart des grands itinéraires en direction des régions côtières, en particulier celles du Sud-Est du pays", précise l'agence dans son bulletin. Dans le détail, la journée est classée rouge dans le sens des départs vendredi 18 juillet. La circulation devrait être très dense en direction de la côte atlantique (A10, A11 et A63), de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A75, A7, A46 et accès au Tunnel du Mont-Blanc) et de la côte méditerranéenne (A8 et A9).

"Ces congestions devraient s’étendre du milieu de la matinée jusqu’en milieu de soirée selon les axes", explique Bison futé. En Île-de-France, point de passage pour de nombreux automobilistes, la circulation sera dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10. Dans le sens des retours, la circulation devrait être plus fluide : seuls les axes au départ de l’Arc méditerranéen devraient être très sollicités, à l’instar des autoroutes A7, A8, A9, A50 et A54.

Samedi difficile

La journée du samedi 19 juillet est elle aussi classée rouge dans le sens des départs. Les ralentissements concernent les mêmes axes que ceux de la journée du vendredi : A10, A11 et A63, A8, A9, A75, A7, A46 et accès au Tunnel du Mont-Blanc. L’autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée, précise Bison futé. Ces difficultés pourraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi.

Enfin, la journée du dimanche 20 juillet sera plus fluide sur l'ensemble du territoire. Les difficultés devraient se concentrer dans le sens des retours et dans le quart Sud-Est. "Les principaux embouteillages devraient se concentrer sur les autoroutes A7, A9, A54, A43 et pour l’accès au Tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie", conclut le bulletin de prévisions.