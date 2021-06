La condamnation de l'acteur Bill Cosby pour agression sexuelle annulée

Bill Cosby va être libéré. Âgé de 83 ans, le créateur de la série "The Cosby Show" est détenu depuis sa condamnation, en septembre 2018, à de la prison ferme pour avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constand, une femme qu'il avait invitée à son domicile en 2004. La Cour suprême de Pennsylvanie a annulé mercredi la condamnation pour agression sexuelle du comédien Bill Cosby, un décision qui représente un camouflet pour le mouvement #MeToo.

"Un affront au principe fondamental d'équité"

"Les condamnations et les peines infligées à Bill Cosby sont annulées et il doit être libéré", a écrit la haute juridiction de l'Etat à la fin d'un long arrêt de 79 pages. Dans sa décision, la Cour suprême rappelle que le premier procureur en charge du dossier avait décidé de ne pas le poursuivre au pénal, tout en l'incitant à témoigner dans une procédure au civil intentée par la plaignante.

Or, ce témoignage a ensuite été retenu contre lui lors de son procès, quand un nouveau procureur a décidé de relancer l'affaire des années plus tard, notent les magistrats. "Quand un procureur prend une décision publique avec l'intention de peser sur les actions de l'accusé et que celui-ci le fait à son détriment (et parfois sur les conseils de son avocat), lui refuser le bénéfice de cette décision est "un affront au principe fondamental d'équité", jugent-ils.

Camouflet pour le mouvement #MeToo

La condamnation de Bill Cosby était considérée comme la première de l'ère #MeToo et une victoire dans la lutte contre les violences sexuelles visant les femmes. Considéré comme l'incarnation du père idéal dans son show télévisé, l'acteur, l'un des premiers Afro-Américains à percer sur le petit écran, a été accusé par une soixantaine de femmes d'agressions sexuelles et parfois de viol, couverts par la prescription.