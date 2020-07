Embouteillages et chaleur : comment gérer les enfants sur la route des vacances ?

Plus que jamais, cet été, attention au chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens". Malgré une circulation du coronavirus encore présente, ce week-end mêlant départs et retours de vacances sera très dense sur les routes, puisque la journée de samedi a été classé noir dans le sens des départs pour la première fois cet été. Mais la journée sera d'autant plus compliquée avec les fortes chaleurs attendues partout dans le pays, certains départements étant même classés en alerte orange canicule ce vendredi.

Faire des pauses régulièrement

Pour les voyages en familles, il est parfois compliqué de gérer les enfants pendant de longues heures de route, reconnait au micro d'Europe 1 Isabelle Pailleau psychologue spécialiste de l’éducation positive. "Le plus important, c'est qu'ils aient à grignoter des choses fraîches comme des fruits et qu'ils soient occupés", dit-elle.

Ainsi, pour éviter les "on a chaud" combinés à l’indémodable "c'est encore loin?", la psychologue recommande de "s’arrêter régulièrement et de les faire sortir dans des stations services" pour que les enfants puissent boire et se dégourdir les jambes. "Il faut vraiment prendre en compte la dimension du corps qui ne peut pas rester immobilisé pendant huit heures", justifie Isabelle Pailleau. "Surtout avec la chaleur", abonde-t-elle.

"Il faut faire attention, car les enfants ont énormément besoin de boire"

Et pour lutter contre les fortes températures, il est possible de "mettre de l'eau sur le visage" et éventuellement placer une serviette humide au niveau des fenêtres, suggère Isabelle Pailleau. Mais une chose est sûre : il faut faire boire de l'eau aux enfants régulièrement. "Il faut faire attention, car les enfants ont énormément besoin de boire, donc il faut vraiment leur donner souvent de l'eau. Il faut penser à s’arrêter et les rafraîchir régulièrement", conclut la psychologue.