D’où vient l’expression "rire jaune" ? On peine au premier abord à déceler le lien entre l’émotion joyeuse et la couleur. En réalité, "rire jaune" tient ses origines du 18e siècle. Et n’a pas été inventée pour qualifier une situation très enviable, comme l’a expliqué lundi Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre.

"Rire jaune comme farine"

Si on peut comprendre l’origine de l’expression "avoir une peur bleue", "rire jaune" parait en revanche plus mystérieux. Et pourtant, c’est le même principe. A l’origine de l’expression : Saint Simon qui, au 18e siècle, évoquait les hépatiques, c’est-à-dire ceux qui souffrent du foie. En raison des désagréments de leur maladie, ces derniers tentaient de faire bonne figure alors qu’ils étaient plutôt pales. Ils riaient alors de façon forcée, avec leur teint cireux, donc ils riaient jaune.

Un peu plus tôt en 1640, le linguiste Antoine Oudin, interprète à la cour de Louis XIII, répertorie une expression "rire jaune comme farine". C’est de l’argot qui désigne un rire dissimulateur, farine voulant dire "vicieux". Pour parler des escrocs, on parlait de "gens de même farine". Si le jaune est doré, il peut, pour le Roi-Soleil par exemple, symboliser la richesse, la puissance. Mais s'il est mat, il devient le symbole de la trahison, de l’enfer, du soufre. D’ailleurs, le safran a longtemps eu la réputation de provoquer des rires incontrôlables et dérangeants. Et Charles Baudelaire ne s’y était pas trompé : il a écrit dans son essai L'Essence du rire que "le rire est satanique, il est donc profondément humain".

Rire vert, du mauvais côté de la bouche ou comme un poulain

Aujourd’hui, dans les pays voisins, on utilise des expressions étonnantes. Si au Maroc on dit également "rire jaune", les Italiens disent "rire vert", les Anglais disent to laugh on the wrong side of the mouth, soit "rire du mauvais côté de la bouche". Les Hollandais utilisent quant à eux l’expression "rire comme un fermier qui a mal aux dents" et les Roumains "rire comme un poulain", expression là aussi bien intrigante.