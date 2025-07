Sur les plages de Gironde, les CRS maîtres-nageurs sauveteurs en première ligne face à la délinquance de l'été

L'été n'est pas de tout repos pour les sauveteurs CRS. Sur les plages girondines, ces fonctionnaires ont la double casquette : gendarme et maîtres-nageurs sauveteurs. Une présence saluée par les estivants, alors que les incivilités sur les plages explosent pendant la période.





Après un an d'absence en raison des Jeux olympiques, les sauveteurs nautiques CRS sont de nouveau sur les plages du littoral girondin cet été. 40 d'entre eux sont déployés sur le littoral et sont particulièrement précieux pour les stations balnéaires. Car en plus d'assurer le sauvetage, ils font aussi des missions de surveillance et de police, notamment en luttant contre la délinquance sur les plages.

Forte augmentation de la consommation de cannabis sur les plages girondines

Short de bain, t-shirt, claquettes mais arme de poing et chargeur dans la banane fixée à la taille : les trois CRS maîtres-nageurs sauveteurs (M&S) sont reconnaissables de loin. Capable de porter secours aux baigneurs sur cette plage du bassin d'Arcachon, ils restent avant tout des policiers.

"On constate quand même un très fort accroissement de la consommation de stupéfiants, notamment de la résine de cannabis sur les plages", note au micro d'Europe 1 le major Arnaud Bonnefille de la CRS 26, chef de plage sur la commune de La Teste-de-Buch.

Des estivants "en confiance"

"Il y a également des bagarres qui peuvent éclater sur la plage à cause d'une place de serviette ou pour de la musique un peu trop forte", note-t-il. Cette présence policière rassure les estivants. "C'est très bien parce qu'au moins, on est en confiance, il y a la sécurité", note un retraité.

D'autant que ces fonctionnaires surveillent aussi le parking de la plage. "On contrôle de temps en temps les véhicules qui nous paraissent un petit peu en mauvais état... On garde avant tout notre casquette de policier", conclut-il.