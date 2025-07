Les décès dépassent les naissances pour la première fois en France, un tournant historique anticipé mais accéléré

Pour la première fois depuis près d’un siècle, le nombre de décès en France surpasse celui des naissances, révèle l’Insee ce mercredi. Ce basculement, initialement prévu pour 2035, est intervenu avec une décennie d’avance, posant de lourds défis pour le modèle social.

Une première en près d’un siècle en France. Le nombre de décès sur un an est désormais plus élevé que le nombre de naissance annonce ce mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Hors temps de guerre, ce n’était plus arrivé depuis 1935. Ce grand retournement était attendu, mais pas aussi vite.

Un système qui ne pourra pas durer sur le long terme

L'Insee l'envisageait pour 2035, la bascule est finalement intervenue avec 10 ans d'avance. Ce qui se profile, c'est une société avec plus de centenaires que d'enfants de moins de 3 ans et une menace existentielle sur notre modèle social, rappelle Julien Damon, sociologue et auteur des Batailles de la natalité aux éditions de l'Aube.

"Si on garde les mêmes règles et aides de notre État-providence, qui ont été conçues pour une société jeune avec beaucoup de naissances, alors qu’on passe à une société où les gens sont plus âgés et où il y a moins de naissances, le système ne va pas s’effondrer immédiatement, mais il ne pourra pas durer sur le long terme, c’est sûr", affirme-t-il fermement.

Face à cela, les solutions ne sont pas nombreuses : l'immigration ou la robotisation à court et moyen terme, et à plus long terme, la relance de la natalité est un choix politique, avec par exemple l'idée d'une allocation dès le premier enfant, la multiplication du nombre de places en crèche, ou encore la facilitation de l'accès au logement.

Emmanuel Macron a réuni de nombreux spécialistes à l'Élysée la semaine dernière sur ce sujet, mais à ce stade, aucune mesure n'a été annoncée.