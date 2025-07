Dernier week-end de juillet : Bison Futé voit rouge vendredi et samedi

Une circulation est difficile ce vendredi et samedi, Bison Futé recommande de circuler plutôt ce dimanche.

Le dernier week-end de juillet s’annonce chargé sur les routes françaises avec des journées classées rouges vendredi et samedi, marquées par d’importants ralentissements sur de nombreux axes. Bison Futé recommande d’éviter de prendre la route ces jours-là et conseille plutôt dimanche, journée verte, pour un trafic plus fluide. Europe 1 fait le point sur la situation.