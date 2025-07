Notre-Dame de Paris : la dernière statue, celle de Saint-Thomas, retrouve la cathédrale

La statue de Saint-Thomas, la dernière qu'il manquait, a rejoint les onze autres sculptures représentant les apôtres et les quatre des symboles des évangélistes (le lion, le taureau, l’ange et l’aigle), sur la cathédrale Notre-Dame de Paris.

C'est un nouveau grand moment pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. À 8 heures ce jeudi, la statue de Saint-Thomas, la dernière qu'il manquait, a été déposée sur la flèche de l'édifice. Une forme de résurrection pour ces œuvres d’art datant du 19e siècle qui ont été sauvées de l’incendie grâce à un incroyable hasard du calendrier.

La survie de ces 16 statues s’est jouée à quatre jours

La survie de ces 16 statues s’est jouée à quatre jours précisément. Le 11 avril 2019, les œuvres sont déposées au sol pour subir une restauration prévue de longue date. 96 heures plus tard, le 15 avril, la flèche sur lesquelles elles reposaient depuis plus d’un siècle s’effondre dans un amas de cendre.

Impuissant devant l’incendie, Richard Boyer, dirigeant de l’entreprise chargée de restaurer les statues, se dit alors qu’il a entre les mains de véritables miraculées : "On s'est dit que ces statues avaient été sauvées ! Si elles étaient encore en place au moment de l'incendie, elles auraient été complètement écrasées dans les gravats et il aurait été très difficile de les conserver."

Une grande responsabilité pour l'artisan

Pendant plus d’un an et demi, dans ses ateliers du Perigord, il restaure minutieusement ces 16 statues, abîmées par le temps et la corrosion des métaux. Un travail d’orfèvre, accompagné d’un supplément d’âme. "Ces ouvrages étaient les seuls éléments de la flèche qui ont résisté à l'incendie. On avait énormément de responsabilité, on était en train de sauver une partie de la flèche qui avait entièrement disparue", se souvient-il.

Une fierté et surtout un immense bonheur pour l’artisan qui, depuis quelques heures, peut à nouveau contempler ces 16 statues sur la flèche de la cathédrale.