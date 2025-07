Expulsion des enfants français de confession juive du vol Vueling : «Ils étaient très calmes», révèle un passager témoin

Ce mercredi 23 juillet, une cinquantaine d'enfants français de confession juive et leurs accompagnants devaient prendre un vol de la compagnie Vueling de Valence, en Espagne, vers Paris-Orly. Seulement, avant le décollage, ils ont tous été sortis de l'avion. Certains dénoncent un acte antisémite. Damien, présent dans l'avion, livre son témoignage pour Europe 1.



Une cinquantaine d'enfants français de confession juive, ainsi que leurs accompagnants, ont dû sortir d'un avion de la compagnie aérienne Vueling avant le décollage de l'appareil de Valence à destination de Paris-Orly. La compagnie a justifié cette action car, les enfants étaient bruyants, qu'ils avaient entonné des chants en hébreu et qu'ils présentaient un danger pour l'équipage.

"Durant l'embarquement, tout s'est bien passé"

Damien, présent dans l'appareil au moment des faits, mais qui n'était pas avec le groupe, raconte pour Europe 1 ce qu'il a vécu dans l'avion. Un témoignage qui s'éloigne de la version des faits de Vueling : "Durant l'embarquement, tout s'est bien passé. Les enfants étaient très calmes, surtout pour des adolescents qui entrent de colonie".

Il ajoute que les enfants se "sont assis vraiment en discutant tranquillement. Il y en a un qui a appelé son ami pendant deux secondes. Mais tout s'est très bien passé". Il précise que les enfants occupaient l'arrière de l'avion, "à partir du 18e ou 19e rang". "Tout le monde a été très cordial, très poli, que ce soit le personnel de bord, les enfants".

"Quand les enfants sortaient, ils étaient quasiment tous au téléphone avec leurs parents"

Damien raconte que les consignes de sécurité ont été interrompues : "Une hôtesse de l'air a pris le téléphone et a dit qu'il y avait un problème au niveau de la sécurité et qu'ils allaient appeler la Guardia Civile (la police espagnole)". Ces derniers sont arrivés et ils ont discuté avec un des moniteurs : "Il me semble qu'ils l'ont amené en dehors de l'avion puis la colonie a suivi".

Une évacuation de l'appareil qui s'est passée dans le calme, répète Damien : "Les enfants étaient quasiment tous au téléphone avec leurs parents. Mais vraiment dans l'avion, la directrice, tout le monde était vraiment calme". C'est seulement quand tout le monde était dehors que les premiers cris ont été entendus. "Nous, de l'avion, on a entendu effectivement des cris, mais on ne savait pas qui avait été plaqué au sol".

Des images circulent sur les réseaux sociaux de l'événement sur lesquels on peut voir la directrice de la colonie de vacances être plaquée au sol avec les menottes en dehors de l'avion. Une scène que Damien a vu finalement sur les vidéos en question.