Dans la fournaise de Béziers : Europe 1 embarque avec les CRS, en première ligne contre les trafics de drogue

Dans un quartier de Béziers rongé par le trafic de drogue, les forces de l’ordre ont été la cible d’un guet-apens ce week-end. Pour répondre à cette escalade, la CRS 81, spécialisée dans les violences urbaines, a été déployée en renfort. Europe 1 a suivi l’une de leurs opérations.

À Béziers, les forces de l’ordre ont été visées ce week-end par un véritable guet-apens dans un quartier miné par le trafic de stupéfiants. Face à l’ampleur des tensions, la CRS 81, spécialisée dans les violences urbaines, a été envoyée en renfort pour épauler les policiers locaux. Dans toute la ville, rien n’est laissé au hasard : halls d’immeubles, garages, points de deal… chaque recoin est inspecté. Europe 1 a suivi l'une de ces opérations.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plusieurs logements fouillés

Le soleil n'est pas encore couché quand le commandant rassemble ses hommes au bord d'une route, à l'extérieur de la ville. Accompagnés d'un équipe cynophile et d'une cinquantaine d'agents de la CRS 81, les policiers de Béziers s'apprêtent à fouiller plusieurs logements supposés vides, mais susceptibles d’abriter de la drogue.

"Il y a les trafiquants locaux et ils font venir un peu de partout du charbonneur. On va faire les deux premiers secteurs et à partir de là, on rentre et on vérifie", lance-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une opération appréciée par les habitants

Direction La Devèze, un quartier habituellement calme, mais où plusieurs kilos de drogue ont récemment été saisis. Sur place, la présence policière est saluée par certains habitants. "Bien sûr que ça rassure, j’ai des enfants, ça fait plaisir de voir tout ça. En fait, il faudrait que ça soit plus souvent", confie un résident.

Casqués, boucliers en main, parfois armés lourdement, les CRS inspectent méthodiquement une trentaine de logements. Après plus de trois heures d’intervention, aucun produit stupéfiant n’est découvert. Une mission sans saisie, mais jugée rassurante par le commissaire en charge des opérations : "On a fait le tour des appartements qui pouvaient contenir des produits stupéfiants. Il n’y a rien. C’était plutôt calme, et ça le restera. On a pu échanger avec les habitants, qui sont satisfaits de ce qu’on fait."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les patrouilles de police vont se poursuivre dans les prochains jours à Béziers, avec pour objectif de maintenir la pression sur les trafiquants et de restaurer durablement l’ordre dans les quartiers sensibles.