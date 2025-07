Prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil : après les premiers transferts, les détenus soumis à un nouveau régime carcéral

Après plusieurs mois à l'état de projet, la prison de haute-sécurité de Vendin-le-Vieil a enfin reçu ses premiers prisonniers. Presqu'une vingtaine d'entre eux sont arrivés ces dernières heures sur les lieux, et découvrent un nouveau régime carcéral, créé spécialement pour ces détenus dangereux.



Après des mois de travaux, les 17 premiers prisonniers du nouvel établissement pénitentiaire de Vendin-le-Vieil sont arrivés à destination. Ils ont passé leur première nuit dans cette forteresse moderne, où un régime carcéral spécifique les attend.

Ici, l'isolement est strict et aucune communication vers l’extérieur n'est autorisée. "On a procédé aux formalités d’écrou et les détenus vont être acheminés vers l'unité d’hébergement. Ensuite, on leur expliquera le fonctionnement de l'établissement", explique au micro d'Europe 1 Julien du syndicat UFAP UNSA-Justice.

Une sécurité renforcée

Avant d'ajouter : "Ils auront leur promenade, leur sport…Par contre, tout détenu sera en mouvement individuel accompagné de trois agents". Une présence nécessaire pour éviter les agressions sur les agents, mais aussi d'éventuels faits de corruption. Une chose est sûre : le quotidien de ces détenus parmi les plus dangereux de France va grandement changer.

"Ils seront soumis à des fouilles obligatoires après chaque contact avec l’extérieur. Il y aura aussi des brouilleurs de drones et de téléphone. Enfin, ils seront limités à cinq maximum par promenade. En tout cas, on fait tout pour que la sécurité soit primordiale", insiste David Lacroix du syndicat Force Ouvrière pénitentiaire.

Une soixantaine de détenus présents dans la prison dès les prochains jours

Les transferts de détenus seront également ultra-sécurisés. À chaque fois, très peu d'informations circuleront. Objectif : garder le plus de détails secrets. Au total, d’ici la fin du mois de juillet, un peu plus d’une soixantaine de narcotrafiquants seront incarcérés dans cette prison.