Qui a inventé l'épilateur électrique ?

>> Tous les jours dans Historiquement vôtre, David Castello-Lopes revient sur les origines d'un objet ou d'un concept. Ce mercredi, il se penche sur l'épilateur électrique, cette machine inventée par un Israélien pour combattre l'invasion des poils sur le corps humain. Mais c'est aussi, pour David Castello-Lopes, le symbole de la dernière des douleurs que l'on s'inflige volontairement, souvent dans le but de séduire : l'épilation.

L'épilation, la douleur que l'on s'inflige...

Je suis assez heureux de vivre dans notre époque parce qu'on a quand même assez bien domestiqué la douleur : quand on accouche on a la péridurale, quand on a des calculs rénaux il y a l’anesthésie générale. Plus personne ne nous oblige à faire la guerre si on n'en a pas envie, donc exit les coups de baïonnette dans les yeux… Mais il reste tout de même une douleur, que l'on s'inflige volontairement de surcroît, celle de l'épilation.

... pour draguer

On s'épile parce qu'on s'imagine (et pas forcément à tort) que la majorité des gens préfèrent, d'un point de vue érotique, une faible pilosité. Alors on s’épile, on crie, on pleure, on est triste... Mais on se dit que ça vaut la peine parce que l'on va pécho ! Mais évidemment, tous les gens ne sont pas égaux devant l’épilation. Déjà, parce qu’il y a une grande diversité génétique injuste dans le degré de pilosité, mais surtout parce que les pauvres ne peuvent pas s’épiler comme les riches.

Quand vous êtes riche, vous confiez vos poils à une personne diplômée qui vous épile sous une lumière douce avec un disque qui passe des bruits de la forêt. Mais quand vous êtes pauvre, vous devez vous épiler tout seul. Et l’une des façons de s’épiler seul, c’est l’épilateur électrique. Une étrange machine qui fonctionne selon un principe simple : des lames de métal ou des ressorts emprisonnent le poil puis tirent dessus.

Une invention israélienne

Mais alors qui a inventé une telle machine ? Pour le savoir je suis allé en Israël ! La plupart des journalistes vont dans la région pour interviewer le Hamas, moi j’y vais pour interviewer l’inventeur de l’épilateur électrique. Yair Dar a plus de 70 ans maintenant et il est visuellement frappant parce qu’il a un bandeau sur l’œil comme Albator ou comme Moshe Dayan... C'est lui qui est à l'origine de l'Epilady, la première marque d'épilateur.

Yair Dar était ingénieur, mais aussi inventeur. C'est le genre de type qui réfléchit toute la journée à des trucs pour améliorer la vie des gens. Pendant 10 ans, il fabrique 15 prototypes différents, dont certains qui ressemblent vraiment à des fraiseuses de chantier. Il les teste sur ses propres jambes avant d'aboutir à un modèle qui fonctionne. Une quête qui trouve son aboutissement en 1986 avec la commercialisation du premier épilateur électrique, l'Epilady.