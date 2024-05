Bac 2024 : à l'approche de l'épreuve de français, les élèves de première entre révisions et appréhension

Le baccalauréat approche à grands pas. Jeudi, les élèves de terminale ont reçu leurs premières réponses à leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Quant aux élèves de première, ils préparent les épreuves anticipées de français. Que ce soit pour la révision des commentaires de texte, des dissertations et surtout de l'oral, le stress commence à monter, comme a pu le constater Europe 1 auprès de lycéens normands à Saint-Valery-en-Caux.

"C'est un peu la galère. Franchement, il y a beaucoup de textes, on est déjà au quinzième là, c'est compliqué...", souffle Valentin, perdu dans ses cours. Quant à Kellian, il redoute les questions du jury lors de l'épreuve orale. "C'est plus trouver des réponses à des questions qu'on n'avait pas forcément anticipées."

"Le programme est assez chargé"

Le lycéen a peur de se faire surprendre, car la masse d’informations à retenir est conséquente, comme l'explique Agathe. "Ce qui est compliqué par rapport à d'autres matières, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il faut apprendre. Par exemple, là, pour les textes de français, en huit minutes, le jour de l'oral, on n'a pas le temps de tout faire, donc on se demande s'il faut vraiment tout apprendre. Contrairement aux maths ou si on apprend des formules, elles sont utiles partout. Le programme est assez chargé donc il faut quand même pas mal bosser tout le temps."

Le rythme soutenu des révisions, toute l’année, est aussi la difficulté relevée par leur prof de français, Catherine Mahé : "Ils se rendent compte vers les mois d'avril-mai que ça fait vraiment beaucoup à apprendre. Et la solution, à mon avis, c'est qu'ils se replongent vraiment dans les textes." Revenir aux textes en faisant des fiches par exemple sur chaque œuvre peut être très utile.