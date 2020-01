Violences sexuelles dans le sport : accusé d'avoir fermé les yeux, l'ancien ministre Jean-François Lamour nie

Nouvelles accusations de violences sexuelles dans le sport de haut niveau. L’ancienne patineuse artistique Sarah Abitbol a révélé jeudi dans des interviews données à L’Equipe et à L’Obs avoir été violée à l’âge de 15 ans par son ancien entraîneur Gilles Beyer, dans les années 1990. La multimédaillée européenne et médaillée de bronze mondiale reproche également à Jean-François Lamour d’avoir fermé les yeux sur cette affaire.

Contacté par Europe 1, l’ancien ministre, qui ne souhaite pas prendre la parole publiquement, affirme qu’il n’a pas de souvenir de cette conversation téléphonique et se dit très surpris en découvrant les affirmations de Sarah Abitbol. "J’ai contacté le ministre des Sports, il m’a rappelée deux jours après et m’a dit qu’il existait effectivement un dossier sur Gilles Beyer", raconte la patineuse. "Il m’a dit 'on va fermer les yeux mais si tu as besoin de moi pour tes spectacles, je peux toujours te donner un coup de main'."

Jean-François Lamour prétend qu'aucun membre de son cabinet ne se souvient du dossier

Plusieurs anciennes patineuses françaises de haut niveau émettent des accusations similaires contre Gilles Beyer. Parmi elles, Hélène Godard, qui dit avoir été abusée par l’entraîneur quand elle avait 13 et 14 ans. De son côté, Jean-François Lamour prétend avoir questionné les anciens membres de son cabinet ministériel concernant le cas de la patineuse mais qu’aucun ne se souvient du dossier. Il déclare que si la jeune femme lui avait tenu de tels propos à l’époque, il se serait emparé du dossier.

L’ancien ministre rappelle aussi que le dossier a été traité de manière administrative et judiciaire entre 2000 et 2001 par le ministère précédent. En poste à partir de 2002, Jean-François Lamour a obtenu deux ans plus tard la démission du président de la Fédération française de patinage de l’époque, Didier Gailhaguet, pour des "dysfonctionnements" au sein de cette fédération. Didier Gailhaguet sera entendu lundi 3 février par la ministre des Sports et ancienne nageuse Roxana Maracineanu.