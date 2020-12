"Il faut trouver les mots" : l’ancienne plume de Macron décrit l’exercice périlleux des vœux

INTERVIEW

La pandémie mondiale de Covid-19 devrait tenir une bonne place, pour ne pas dire l'essentiel, du discours du président, ce jeudi soir. Alors qu'il s'apprête à adresser ses vœux aux Français, Emmanuel Macron est attendu au tournant. S'il fait l'objet d'une certaine défiance, ses discours sont toujours particulièrement scrutés. "Si j'étais à l'Élysée, j’essayerais de trouver l'équilibre entre la solennité et l'accompagnement de l'état d'esprit des Français. Et puis, en même temps, des perspectives très précises", explique Sylvain Fort, ancienne plume et conseiller du Président de mai 2017 à janvier 2019, invité d'Europe 1 ce jeudi.

>> A LIRE AUSSI - Coronavirus : l'exécutif peaufine sa stratégie de communication sur le vaccin

Un exercice "particulièrement difficile" cette année

Emmanuel Macron va, selon lui, devoir s'adonner à l'habituel numéro d'équilibriste : garder le ton solennel associé à sa fonction tout en présentant des mesures précises. "C'est un peu la difficulté que rencontrent tous les présidents", admet Sylvain Fort. "Cette année, c'est particulièrement vrai", poursuit-il. "Il faut trouver les mots qui vont correctement accompagner ce moment psychologique de solitude, d'isolement, d'inquiétude, etc. Mais aussi tracer des perspectives très concrètes et dire ce qu'on va faire." En toile de fond, bien sûr, se dessine le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Sans oublier la situation économique du pays, qui fait aussi l'objet de nombreuses interrogations.

Du propre aveu de son ancien conseiller, l'exercice va cette année être "particulièrement difficile" pour Emmanuel Macron. Alors qu'il devait habituellement détailler un programme mûrement réfléchi portant sur l'année, l'incertitude de la situation épidémique appelle une politique de l'instant. Dans ce contexte, l'appel à l'unité est plus que jamais nécessaire. "En 2020, le président de la République avait déjà parlé d'unité, mais sur un autre registre. Là, on est vraiment dans un moment où il faut faire front."