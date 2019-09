Municipales à Paris : comment LREM va-t-elle réagir à la candidature de Cédric Villani ?

ON DÉCRYPTE

C'est le "Jour J" pour Cédric Villani : le mathématicien devrait en toute logique se déclarer candidat à la mairie de Paris, mercredi soir, près de deux mois après l'investiture de Benjamin Griveaux par La République en marche.

LREM "attend" l'annonce de Villani "pour décider comment réagir"

Pour le parti présidentiel, c'est le début des ennuis, alors que le député de l'Essonne dévoilera mercredi soir les grands axes de son projet devant une centaine de partisans dans une brasserie du XIVe arrondissement de Paris. "Ces derniers mois n'ont pas été simples, ni pour moi, ni pour vous je pense. En tout cas, j'ai pris l'été pour mûrir ma réflexion", a écrit lundi le mathématicien et député de l'Essonne à Benjamin Griveaux et Stanislas Guerini, patron de LREM.

Hasard du calendrier, La République en marche sera au même moment en train de plancher sur de nouvelles investitures pour les municipales, un processus que n'a pas respecté Cédric Villani. Le cas parisien s’invitera donc dans les discussions, "mais on attend de l'entendre de sa bouche pour décider comment réagir", glisse-t-on au parti.

Griveaux pas favorable à une exclusion

La République en marche, qui va vivre sa première campagne des municipales, va-t-elle réagir immédiatement ? Va-t-elle exclure le mathématicien ? Benjamin Griveaux, lui, n'est pas favorable à une sanction. Mais l'ex-porte parole du gouvernement, qui avait proposé à Cédric Villani de "co-piloter" la campagne, ripostera dès jeudi matin. "Ce n'est pas à nous de l'exclure, mais à lui de savoir s'il reste et s'il est en ligne avec les valeurs que nous portons", indique-t-il pour l'instant. "Quand on est un responsable politique, on prend ses responsabilités. Et on est dans la clarté", ajoute-t-il.

Les lieutenants de Benjamin Griveaux seront aussi mobilisés, avec un dosage à trouver : ne pas laisser passer cette dissidence, et "en même temps" ne pas en faire trop, pour éviter de donner l'impression que c'est une catastrophe dans la conquête de l'hôtel de Ville.