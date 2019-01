"Grand débat national" : Sébastien Lecornu sur le devant de la scène

PORTRAIT

À 32 ans, Sébastien Lecornu enchaîne les promotions. Simple secrétaire d'État à la Transition écologique au début du quinquennat, il a été propulsé ministre auprès de la ministre Jacqueline Gourault à la Cohésion des Territoires lors du dernier remaniement, en octobre. Le voilà désormais copilote du "grand débat national" avec sa collègue Emmanuelle Wargon.

Et l'ancien élu LR n'est pas là par hasard. Pour ce job délicat, il fallait aimer se frotter aux élus locaux, ne pas avoir peur du contact avec les administrés mécontents, et avoir déjà gagné la confiance du président. Sébastien Lecornu coche toutes les cases.

Une ascension éclair

Comme celle d'Emmanuel Macron, la carrière de Sébastien Lecornu peut souvent être rapportée à son (jeune) âge. Le natif du Val-d'Oise a été le plus jeune attaché parlementaire de France à 19 ans, avant d'être le plus jeune président de département, dans l'Eure, à 29 printemps. Entre les deux, il est passé par le cabinet de Bruno Le Maire aux Affaires européennes et à l'Agriculture (là aussi, plus jeune conseiller ministériel), mais aussi par la mairie de Vernon, remportée en 2014. "Dans deux ans, vous verrez, il sera plus important que Gérard Collomb", disait l'un de ses amis à L'Obs l'an dernier. "Il ira très, très loin. Il est meilleur que Darmanin."

Au gouvernement aussi, son ascension a été éclair, du secrétariat d'État à la Transition écologique au ministère de la Cohésion des territoires. Un transfert qui n'est pas à prendre à la légère : au moment où Sébastien Lecornu devient ministre auprès de la ministre Jacqueline Gourault, le dialogue semblait définitivement rompu avec les élus locaux, agacés par l'attitude et la politique de l'exécutif, et prompts à en boycotter toutes les initiatives. En charge des collectivités territoriales, l'ancien directeur de campagne de Bruno Le Maire pour la primaire de la droite en 2016, avait un peu de pression sur les épaules.

Habitué des dossiers chauds

Il faut dire que Sébastien Lecornu avait eu l'occasion de faire ses preuves en un an et demi. Aux côtés de Nicolas Hulot, il avait eu à gérer bien des affaires sensibles, de la fermeture de Fessenheim à l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, en passant par le dialogue avec les chasseurs, qui avait d'ailleurs précipité le départ de son ministre de tutelle.

Un transfert réussi à LREM

Autre bon point pour Sébastien Lecornu en macronie : contrairement à d'autres transfuges de LR, et notamment Edouard Philippe, lui a adhéré à LREM dès son exclusion de LR. "Mon adhésion n'est pas négociable", martelait-il dans les colonnes de Paris-Normandie, qui l'interrogeait sur le message envoyé à sa majorité municipale à Vernon. "Le seul but de mon adhésion à LREM est de rappeler qu'il faut soutenir l'action du gouvernement."

L'homme qui murmurait à l'oreille des élus locaux…

Élu d'un département rural, Sébastien Lecornu n'hésite pas à en jouer. "Mon logiciel est plutôt celui du monde agricole et des territoires", expliquait-il à Libération en décembre 2017. Cet ancrage et son autre vie, celle d'un élu de "l'ancien monde" qui assiste aux amicales de boulistes et à tous les vœux du milieu associatif, lui servent énormément. L'homme aime serrer des mains, aller au contact. Très utile pour un "grand débat national" dont les élus locaux doivent être les pivots.

…et à celles des "gilets jaunes" ?

Saura-t-il se montrer aussi à l'écoute des "gilets jaunes" ? Lui estime que ses origines modestes l'ont protégé de la déconnexion dont sont souvent taxées les élites. "Je suis issu d'une famille populaire, agriculteurs et commerçant à Elboeuf, en Seine-Maritime", avançait-il à Libération. "C'est un élu de terrain, proche des gens", confirme un conseiller au Point.

Le terrain à l'heure des "gilets jaunes", Sébastien Lecornu s'est déjà frotté aux mécontents la semaine dernière, lorsqu'une dame l'a interpellé pendant un déplacement dans les Hautes-Alpes, accusant la France d'employer des "CRS tueurs" venus de l'étranger. "J'ai porté l'uniforme, je suis réserviste, vous ne pouvez pas parler des policiers et des gendarmes comme vous en parlez", a-t-il répondu. Calme, mais très ferme, dans la pure tradition macroniste.