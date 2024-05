Européennes 2024 : François-Xavier Bellamy dénonce la complaisance et «l'ambiguïté» de la majorité sur le conflit au Proche-Orient

Sur le plateau du débat "Européennes 2024 : quelle France dans quelle Europe ?", animé par Laurence Ferrari et Pierre De Vilno, François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains, s'en est pris à Valérie Hayer, tête de liste de la majorité présidentielle, au sujet de la reconnaissance de l'État de Palestine, mais surtout sur "l'ambiguïté" du gouvernement sur ce sujet.

François-Xavier Bellamy estime que "la reconnaissance de l'État de Palestine maintenant, c'est en fait une récompense pour le Hamas. C'est dire que le terrorisme peut payer" et il reproche la position de Valérie Hayer sur ce sujet, mais aussi du numéro 2 de sa liste qui a dit "qu'il faut le faire aujourd'hui". Des éléments qui rendent la position de la majorité présidentielle "pas claire", sur des sujets sur "lesquels on n'a pas le droit au 'en même temps' qui a trop duré et qui a conduit la France dans le mur sur tous les sujets", selon lui.