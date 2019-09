Cédric Villani : "Je ne suis pas dans une logique de revanche"

C'était un secret de polichinelle : Cédric Villani a officialisé mercredi sa candidature dissidente à la mairie de Paris. Le député va ainsi faire campagne contre le candidat de son propre parti, Benjamin Griveaux, qui a obtenu l'investiture de La République en marche. Interrogé dans les colonnes du JDD, Cédric Villani assure ne pas être "dans une logique de revanche". "Nous avions été nombreux à alerter : le processus [d’investiture] ne permettait ni le débat ni la confrontation avec les citoyens. Mais je ne suis pas dans une ­logique de revanche", a-t-il déclaré.

Le mathématicien a également déclaré qu'il sera candidat jusqu'au bout, alors que sa candidature a été critiquée dans son camp, sans pour autant lui valoir une exclusion du parti. "C’est un engagement que j’ai pris devant les citoyens : je compte le tenir. Tant qu’ils me feront confiance, je continuerai", a dit le député.

"Je présenterai mon projet chiffré à la fin de l'année"

Cédric Villani a également livré ses premières propositions, sans entrer dans les détails. L’écologie est un moyen pour préserver notre bien commun, la Terre, mais aussi pour améliorer le bien-être des habitants et créer un environnement plus protecteur. Par exemple, je proposerai des plans de végétalisation discutés avec des experts et des citoyens", a-t-il ainsi esquissé.

"Ce sera d’ailleurs toujours ma méthode : le politique porte la vision, les experts fixent le champ des possibles, les citoyens donnent leur opinion. Je présenterai mon projet chiffré à la fin de l’année".