Assemblée nationale : qui sont les deux favoris pour présider la commission des finances ?

L'Assemblée nationale continue de se mettre en ordre de marche. Mercredi, deux députés du Rassemblement national ont été élus au poste de vice-président du bureau de l'Assemblée, ce qui constitue une première dans l'histoire. Une situation qui enrage les députés de la Nupes, qui y voit le résultat d'une entente entre la majorité, les élus LR et RN. Surtout, les députés de la Nupes veulent éviter qu'une telle "alliance" se reproduise ce jeudi pour l'élection du président de la commission des finances où vont s'affronter l'insoumis, Éric Coquerel, et le député RN, Jean-Philippe Tanguy.

Deux hommes reconnus pour leur sérieux

Éric Coquerel, 63 ans, a passé sa jeunesse à la Ligue communiste révolutionnaire avant de cofonder le Parti de gauche et de devenir l'un des stratèges de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Philippe Tanguy, 36 ans, est un souverainiste gaulliste et ancien bras droit de Nicolas Dupont-Aignan. Il a rejoint Marine Le Pen en 2020 et a été son directeur adjoint de campagne lors de l'élection présidentielle.

Les deux hommes sont reconnus pour leur sérieux. Éric Coquerel est un des députés les plus actifs de l'Assemblée nationale depuis 2017. Les proches de Jean-Philippe Tanguy vantent sa solidité sur les questions de finances publiques et son parcours de diplômé de Sciences-Po et de l'Essec.

Éric Coquerel, grand favori ?

Ce sont deux visions du rôle de président de la commission des finances qui vont s'affronter. Éric Coquerel veut s'en servir pour lutter contre la fraude fiscale, quand Jean-Philippe Tanguy souhaite incarner un travail de contrôle consciencieux.

Arithmétiquement, en étant le candidat commun de la Nupes, l'insoumis a l'avantage, sauf si Les Républicains décident de soutenir Jean-Philippe Tanguy. Un scénario qui semble peu probable. La présidence de la commission des finances devrait donc revenir, sauf surprise, à Éric Coquerel.