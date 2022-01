Nouvel An chinois : malgré le Covid-19, les voyageurs se pressent à Pékin avant la fête

REPORTAGE

La Chine entre cette nuit dans l’année du Tigre d'eau, le Nouvel An lunaire synonyme dans le pays de la plus grande transhumance du monde. Des grandes vacances version chinoise, gâchées depuis deux ans par l’épidémie. Mais bravant le Covid-19 et pour fuir les restrictions de circulation à Pékin pendant les Jeux olympiques, nombreux sont ceux à prendre le large cette année pour fêter dignement et en famille le Nouvel An chinois . Reportage à la gare de Pékin.

À la grande gare du sud de Pékin, des milliers de voyageurs trépignent d’impatience avant de passer les contrôles de sécurité : pass sanitaire, QR code de traçage et test PCR obligatoire avant de monter dans le train. Le réveillon de l'Année du Tigre a lieu dans quelques heures. C’est le coup d'envoi de "la Fête du printemps", la réunion familiale la plus importante de l'année.

Une hausse des voyageurs de plus de 20% par rapport à 2021

Les retardataires bouclent leurs valises pour quitter la capitale au plus vite. Une décision pas toujours facile à prendre comme l'explique Li Chen enseignante à Pékin. "À cause du Covid, je ne suis pas rentrée chez moi depuis deux ans. Cette année, je pensais encore annuler mon voyage, mais après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de me lancer et de quitter Pékin. J’ai dû faire cinq tests pour pouvoir rentrer chez moi dans ma famille, car les règles sont très strictes."

Pékin connaît actuellement son plus grand nombre de cas de Covid-19 depuis huit mois et est en grande partie bloquée par d’importantes restrictions liées aux Jeux olympiques qui débutent vendredi et à la bulle sanitaire qui englobe 60.000 personnes. La mairie de la ville a demandé aux habitants de rester chez eux autant que possible. Mais les voyages cette année sont déjà en hausse de plus de 20% par rapport à l’année dernière.