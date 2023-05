Roland-Garros 2023 : pas d'exploit pour Luca Van Assche, éliminé par l'Espagnol Alejandro Davidovich au 2e tour

Deux jours après avoir battu un espoir du tennis français, Arthur Fils, l'Espagnol Alejandro Davidovich en a éliminé un autre, Luca Van Assche, sans trembler 6-4, 6-3, 7-6 (8/6) mercredi au deuxième tour de Roland-Garros. Le 34e joueur mondial a, comme contre Fils, présent dans les tribunes du court 14, usé de sa régularité et sa puissance du fond du court pour mater Van Assche (19 ans), qui n'a pas démérité cette année Porte d'Auteuil, y remportant son premier match.

Mais la marche était trop haute pour le 82e mondial, vainqueur du tournoi en junior. Dominé durant les deux premières manches, il a profité de la première craquelure dans le masque de concentration de Davidovich pour breaker à 3-2 dans la troisième.

Davidovich plus solide

Mais lorsqu'il a fallu conclure, Davidovich a ciblé le revers du jeune français, qui a craqué. Très bon dans le jeu long, l'Espagnol de 23 ans n'a pas un jeu unidimensionnel : il excelle aussi dans les variations, et défend avec brio, comme l'indique ce point fabuleux qu'il a remporté d'un amorti croisé en bout de course pour reprendre l'avantage (6-5). Dans le jeu décisif, Davidovich a été plus solide et surtout très réaliste pour conclure la rencontre lors de sa première occasion.

Il rencontrera probablement au tour suivant le numéro 3 mondial Novak Djokovic, qui joue également mercredi contre Marton Fucsovics, et pourrait à cette occasion lui poser des problèmes. Pour Van Assche, le temps des promesses continue.