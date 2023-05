Roland-Garros 2023 : Caroline Garcia et Ugo Humbert, les deux numéros 1 français, éliminés dès le 2e tour

Les deux numéro 1 français Caroline Garcia (5e mondiale) et Ugo Humbert (40e) ont été éliminés mercredi dès le deuxième tour de Roland-Garros. Sur les 28 Français en lice dans le tableau principal, dix étaient encore engagés au deuxième tour. Léolia Jeanjean, Lucas Pouille, Corentin Moutet et Luca van Assche peuvent encore rallier le troisième tour mercredi, tandis que Diane Parry, Océane Dodin, Gaël Monfils et Arthur Rinderknech tenteront de le faire jeudi.

Huit balles de match sauvées

Meilleure chance française de la quinzaine parisienne, Garcia a sauvé huit balles de match avant de s'incliner sur la neuvième face à la Russe Anna Blinkova (56e) 4-6, 6-3, 7-5. Parvenue dans le Top 5 à la faveur d'une deuxième partie de saison ébouriffante en 2022, avec notamment un titre à Cincinnati, une demi-finale à l'US Open, sa première en Grand Chelem, et un triomphe au Masters de fin de saison, Garcia (29 ans), confiance perdue, peine à se montrer à la hauteur de son nouveau statut depuis le début de l'année.

Peu avant la Lyonnaise, Humbert avait rendu les armes face à l'Italien Lorenzo Sonego (48e) 6-4, 6-3, 7-6 (7/3) dans la chaude ambiance du court 14 qui a si bien réussi à Lucas Pouille. Le public a joué son rôle, mais cela n'a pas suffi a sauver Humbert et c'est bien l'Italien de 28 ans qui affrontera le vainqueur du match entre Corentin Moutet (61e) et le Russe Andrey Rublev (7e). Humbert, 24 ans, n'est jamais parvenu à prendre le service de son adversaire durant les deux premiers sets. Quand il y est enfin parvenu, en tout début de troisième set, il n'a pu empêcher Sonego de recoller immédiatement. Les deux hommes ont ensuite conservé leurs mises en jeu jusqu'au tie break dans lequel Sonego n'a pas tremblé.