Quand Guy Roux raille le recrutement de Juninho et Sylvinho à Lyon

Samedi, Lyon s'est incliné (0-1) à domicile face à Nantes, une défaite qui place l'OL à la onzième place au classement en Ligue 1. Le lendemain soir, sur le plateau d'Europe 1 Sport, Guy Roux a dressé un constat sans équivoque sur la situation du club lyonnais, moquant le recrutement du directeur sportif Juninho et de l'entraîneur Sylvinho. Sans détour, à sa manière, il a imaginé les dialogues entre le président Aulas et Juninho, puis entre ce dernier et Sylvinho pour tourner en dérision un recrutement qu'il juge incohérent.

"L'Olympique lyonnais va embaucher un manager général et un entraîneur alors il reçoit Juninho :

- Qu'est ce que vous avez fait dans la vie ?

- J'ai marqué des coups francs il y a quinze et dix ans à Lyon.

- En dehors de ça ?

- J'ai fait des passes décisives

- Bon alors depuis, vous avez fait quoi, vous étiez dans le football au Brésil ?

- Ah bah non j'étais à Los Angeles.

- Vous aviez des responsabilités dans le football ?

- Ah non pas du tout.

-Bon bah très bien vous serez directeur sportif.

Alors maintenant il faut choisir un entraîneur. L’entraîneur se présente, il dit :

- Vous avez déjà entraîne un club ?

- Ah non moi pas du tout.

- Et vous faisiez quoi ?

- Eh bien moi j'étais avec un entraîneur qui entraînait l'équipe du Brésil. Vous voyez quand même !

- Et qu'est ce que vous faisiez ?

- J'emmenais les plots quand on faisait les exercices sur le terrain.

Et alors ça donne ce que ça donne."

