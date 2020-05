Trains : "100% de l'offre" sera disponible à la mi-juin, la règle d'un siège sur deux levée

Le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a indiqué dimanche sur BFMTV que "100% de l'offre" de la SNCF serait commercialisée à partir de la "mi-juin".

"Nous enlevons la restriction d'un siège sur deux" occupé, qui avait été imposée à la SNCF pour respecter les règles de distanciation, a précisé Jean-Baptiste Djebbari, en demandant à l'opérateur public de "maîtriser ses tarifs" pendant l'été.Cette restriction, alors qu'aucune contrainte de ce type n'a été imposée en avion, faisait grincer des dents à la SNCF, surtout s'agissant des TGV, seuls trains sur lesquels elle fait habituellement des bénéfices.

"Des mesures sanitaires très importantes"

L'entreprise de transport a besoin d'un taux d'occupation d'au moins 60% - jusqu'à 80% dans les Ouigo - pour ne pas perdre d'argent. "Ce que nous anticipons c'est que nous aurons probablement mi-juin 100% de l'offre et 50% de la fréquentation", a dit le secrétaire d'Etat. "On va continuer à avoir des mesures sanitaires très importantes" dans les transports en commun, notamment l'obligation de porter le masque, a-t-il précisé.

Pour ce qui concerne l’Île-de-France, région qui reste en zone "orange", la normalisation sera un peu plus progressive. L'attestation employeur pour prendre les transports en Ile-de-France aux heures de pointe restera obligatoire "au moins jusqu'au 22 juin", donc pour tout voyage entre 6h30 et 9h30, puis entre 16h00 et 19h00, a dit M. Djebbari.