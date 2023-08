«Plus on avance, plus il est gros» : les cartables trop lourds peuvent-ils vraiment provoquer la scoliose ?

Cahiers, classeurs, manuels scolaires... Chaque année, les élèves doivent transporter une grande partie de leur matériel dans leur cartable. A roulettes, multipoches... Pour cette nouvelle rentrée, le cartable sera de toute façon "énorme, comme chaque année. Plus on avance dans l'âge et plus il est gros", plaisante une maman au micro d'Europe 1.

"C'est beaucoup trop gros et ça prend beaucoup de place sur son petit corps", juge une autre mère. "Souvent, ils portent ça un peu n'importe comment, alors qu'ils sont en pleine croissance. Donc, ce n'est pas très bon pour leur dos", réagit un père de famille.

Pas de risques de scoliose

Si les parents s'inquiètent du poids des cartables des enfants, c'est parce que l'idée que la scoliose serait dû aux cartables trop chargés, à la vie dure. Certes, les spécialistes recommandent de ne pas avoir un cartable plus lourd que l'équivalent de 10% du poids de l'enfant, mais aucune étude n'a jamais montré de lien entre le poids du cartable et la déformation du dos.

"Le cartable trop lourd n'explique pas la scoliose et n'est pas la cause de la scoliose", explique au micro d'Europe 1, le docteur Violaine Foltz, rhumatologue. "La scoliose de l'adolescent, c'est quelque chose dont on connaît pas l'origine. Mais en réalité, c'est vraiment le manque d'activité physique et la sédentarité qui sont un gros problème pour la colonne vertébrale", poursuit-elle.

Attention aux mauvaises habitudes

Les douleurs liées au cartable sont le plus souvent de petites contractures passagères liées à de mauvaises habitudes des jeunes, comme Timothée, 15 ans. "Je le porte d'abord sur une épaule. Ensuite, quand ça fait mal, je change d'épaule et ainsi je fais comme ça", souligne l'adolescent.

En fait, il est surtout recommandé de répartir le poids sur les deux épaules, de raccourcir les sangles pour porter le cartable sur le haut du dos. Un style qui risque de ne pas plaire à tous les ados.