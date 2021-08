Peut-on manger des huîtres toute l'année ?

La légende raconte que l’on ne peut manger des huîtres que les mois en « r » : janvier, février, mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre. Mais le mythe se vérifie-t-il ? C'est ce que nous explique l'ostréiculteur Joël Dupuch dans l'émission de Laurent Mariotte La Table des bons vivants.

Transports frigorifiques

"La règle des mois en 'r' est une loi qui avait été éditée par Colbert et qui interdisait le transport des huîtres en dehors de ces mois à plus de 20 lieues des sites de production", explique Joël Dupuch. "De cette interdiction de transport est née une habitude de non-consommation pendant la période des moissons. Aujourd'hui, c'est terminé vu que l'on a des huîtres des quatre saisons et que les transports frigorifiques sont parfaitement adaptés."

Diploïde ou triploïde

Ainsi, si vous avez envie d'huître en cette fin d'août, c'est autorisé. Mais attention toutefois à ce que vous consommez car il faut savoir que deux sortes d'huîtres sont commercialisées en France : les diploïdes et les triploïdes. Les premières sont des huîtres naturelles dont la période de reproduction survient au moment de l'été. On ne peut donc pas en trouver sur les étales à l'année.

À l'inverse de la triploïde qui est génétiquement modifiée et qui ne dépense aucune énergie pour la préparation d'un cycle reproductif. Elle pousse donc plus vite que les autres. Ce qui explique qu'on puisse les manger en toutes saisons.